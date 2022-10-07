Как влюблять в себя мужчин?

У каждого мужчины есть свои стандарты и вкусовые предпочтения. И если уж так случилось, что конкретная девушка совершенно не привлекает молодого человека, то с этим вряд ли удастся что-либо сделать. Если же девушка вызывает хотя бы капельку симпатии, но при этом до влюбленности дело все никак не доходит - представительница прекрасного пола может сделать себя более привлекательной для своего избранника. Итак, секреты о том как же влюбить в себя мужчину расскажут специалисты сайта.

Внешний вид

В современную эру феминизма не принято быть красивой ради мужчин. Однако, все же запускать себя не стоит. Как бы не менялись "повестки", мужчины любят глазами и этого не изменить. Если хочется влюбить в себя парня, то нужно за собой ухаживать.

Привлекательная фигурка, шикарные волосы и подчеркивающая достоинства одежда - все это заставит парней обратить на девушку внимание. А там где есть конкуренция, появится и настоящий мужчина - он просто не сможет отказаться себе в том, что бы "завоевать" ту, которую все хотят.

Вежливость и милость

С каждым годом в кино все чаще появляются "сильные и независимые", от которых без ума все парни. Они грубые, дерзкие, жесткие - но при этом, их почему-то любят мужчины. В жизни все сильно отличается - если такие девушки существуют в действительности, то они явно не в состоянии завоевать сердца настоящих принцев.

Мужчины безумно любят вежливых и милых. Конечно, это не значит быть кроткой во всем - девушка должна уметь высказаться, и иногда даже отстоять свою точку зрения. Однако, если женщина часто переходит на грубости и колкости, она может только отпугивать.

Со своим избранником нужно всегда общаться аккуратно. Он наверняка окажется под серьезным впечатлением после диалога с такой девушкой.

Быть настоящей

Если девушка всю жизнь не переставая носит спортивные брюки, а по вечерам любит выпить пивка под очередную серию какого-нибудь ток-шоу - она вряд ли окажется привлекательной для настоящего мужчины. При этом, даже если она наденет элегантное платье, а пиво в своей руки поменяет на бокал хорошего вина, она все равно не сможет никого обмануть, и дальше оставаясь для парней непривлекательной.

Единственный способ покорять мужские сердца - быть женственной по-настоящему. Контролируя и меняя себя. Конечно же, это будет получаться не сразу, но со временем любая девушка сможет превратиться в принцессу. И тогда проблем с тем, что бы влюбить в себя мужчину у нее точно не будет.